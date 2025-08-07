Как пишет «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт Краматорского горсовета, информация о размещении военных в зданиях, принадлежащих Областному территориальному медицинскому объединению, не имеет под собой никаких оснований.

В горсовете подчеркивают: все учреждения здравоохранения Краматорска, вне зависимости от уровня подчинения, продолжают выполнять исключительно медицинские функции — ни в одной из местных больниц/клиник формирований Сил обороны Украины нет.

В частности, врачи, медсестры, технический персонал Краматорска и Донетчины, включая служащих Медицинских сил ВСУ, самоотверженно работают чтобы ежедневно спасать жизни пациентов, как гражданских, так и военных.

Власти призывают граждан критически относиться к подобным вбросам и не поддаваться на попытки дестабилизировать ситуацию через распространение недостоверной информации.

В Краматорском горсовете резюмировали:

…Как с правовой, так и с моральной точки зрения, медицинские учреждения в Украине — как и в любой другой стране — не могут быть законными военными целями, несмотря на заранее объявленную россиянами и их адептами неподтвержденную информацию.

