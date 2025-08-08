Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, от премьер-министра Польши Дональда Туска, после соответствующих утренних дискуссий с президентом Владимиром Зеленским, прозвучало заявление — в войне, развязанной РФ против Украины, судя по всему, возможна временная «заморозка» боевых действий.

Исходя из слов Туска, появился ряд определенных сигналов, не считая собственной интуиции, что, вероятно, именно замораживание «конфликта», а не полноценный конец войны в Украине, может состояться «скорее раньше, чем позже».

Польский премьер-министр добавил — Зеленский, во время разговора (произошел сегодня утром, 8 августа) был достаточно осторожным, но все же несколько оптимистичным.

Туск акцентировал — Украине необходимо вовлечь государства Европы в переговорный процесс с США и РФ. В частности, речь идет о Польше, которая намерена поспособствовать формированию будущего прекращения огня/мира, а также оказать посильное позитивное влияние на безопасность в регионе.

