Как пишет «НБН» со ссылкой на актуальные карты боевых действий, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, в течение прошедших 24 часов, на юге Донецкой области, на Новопавловском направлении, «вторая армия мира» смогла оккупировать два населенных пункта и заметно продвинуться.

На северном фланге вышеописанного направления, рядом с админграницей Днепропетровской области, «освободителям» удалось захватить Новохатское и Толстой, продвинуться в окрестностях Верхнекаменского, Новоспасского и Никаноровки, а также зайти дальше в Зеленый Гай и Торецк.

Кроме того, на южном фланге этого участка фронта, путинские войска достигли некоторых «успехов» в Воскресенке. В районе данного села, если основываться на картографии, захватчики пересекли админграницу с Днепропетровской областью в еще одной локации.

Фото — deepstatemap.live

