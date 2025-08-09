Как информирует «НБН» со ссылкой на данные соцопроса Gradus Research, доля украинских беженцев в ЕС, которые планируют вернуться на Родину, за год возросла на 9 процентов и достигла 64 процентов против 55 процентов в 2024 году, но этот показатель все еще ниже уровня 2023-го, когда о подобном намерении заявляли 75 процентов опрошенных.

Среди главных причин возвращения, респонденты называют тоску по дому, уверенность в перспективе лучшей жизни в Украине, трудности адаптации в других государствах и желание находиться в привычной культурной среде. Однако, эмоциональная привязанность к своей стране и усталость от длительной зарубежной интеграции оказывают наибольшее влияние.

При этом, решение остаться в Европе чаще связано со стабильностью в принимающих странах: более высоким уровнем жизни, безопасной обстановкой и широкими возможностями для развития, особенно для детей. В 2025 году именно качество жизни в ЕС стало ключевым фактором, удерживающим беженцев от возвращения, тогда как годом ранее приоритетом была безопасность.

Социологи подчеркивают — если провести сравнение с прошлогодними результатами, мотивация украинцев вернуться домой усилилась, а сдерживающие предпосылки немного ослабли, но общий индекс готовности к возвращению снизился, что отражает растущую привлекательность ЕС как места для долгосрочного проживания.

Предполагается, что на настроения беженцев повлиял и текущий информационный фон, включая сообщения о возможных мирных переговорах с РФ и заявления лидера США Дональда Трампа в поддержку Украины.

