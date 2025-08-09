Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky News, журналист издания Айвор Беннетт считает — вышеописанный августовский саммит станет для Путина значимым дипломатическим успехом, даже если Трамп воспринимает встречу в качестве демонстрации собственной силы.

В частности, поскольку США не входят в Международный уголовный суд (в Гааге), российскому диктатору арест не грозит. Кроме того, для визита Путина, судя по всему, потребуется временное снятие части американских санкций, что само по себе станет символическим жестом и прорывом для Кремля.

По мнению Беннетта, подобная встреча визуально закрепит выход Путина из международной изоляции, и хотя американский лидер позиционирует себя как миротворца, пригласившего оппонента на свою территорию, но Москва расценит такие действия как дипломатическую победу.

Помимо имиджевых выгод, встреча может принести Путину и стратегические дивиденды — возможность обсудить раздел украинских территорий без участия Киева, а также добиться выполнения ключевых требований: нейтрального статуса нашего государства, ограничения численности ВСУ и исключения перспективы вступления в НАТО.

Таким образом, Москва, несмотря на давление Запада, не проявляет готовности завершить войну, пока эти условия не будут выполнены. Вероятно, Путин рассматривает переговоры с Трампом как шанс максимально приблизиться к достижению указанных целей.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отвечал, пойдет ли Украина ради заключения мира на территориальные уступки РФ.