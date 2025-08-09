Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), арифметические или методологические неточности не влекут ответственности, если они не влияют на сумму налога, подлежащего уплате.

Согласно «Налоговому кодексу Украины» (НКУ), наказание возможно только при занижении налоговых обязательств. При этом термины «арифметическая» и «методологическая» ошибка в документе прямо не определены.

Парламентский комитет по вопросам финансов/ГНАУ трактуют арифметическую ошибку как:

описку;

неверные расчеты сумм в декларации;

неправильное сложение или вычитание строк;

некорректное копирование данных из приложений;

погрешность в единицах измерения (например, смещенная запятая).

Методологическая ошибка — это неверное применение ставок, коэффициентов или неверное определение налоговой базы.

В ст. 76 НКУ предусмотрено, что все декларации проходят камеральную проверку — полную автоматическую сверку данных без присутствия плательщика. При этом глава 11 указанного документа, регулирующая ответственность, не предусматривает штрафов за ошибки, если они не привели к занижению налога.

Таким образом, допущенные в расчетах арифметические или методологические неточности, не изменившие размер налоговых обязательств, не становятся основанием для привлечения плательщика к ответственности/наложения штрафов.

