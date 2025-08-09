Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, обнародованное на официальной странице Минобороны, военнообязанных с действующей отсрочкой от призыва/бронированием не направляют на прохождение медосмотра в рамках военно-врачебной комиссии.

Вышеописанный порядок и правила закреплены постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560 — данный документ регулирует и оптимизирует процесс призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период.

Однако, предусмотрен ряд исключений, при которых направить на ВВК могут и забронированных граждан — подобное возможно, если такие военнообязанные:

поступают на военную службу по контракту;

ранее были признаны ограниченно годными, но не проходили повторный медосмотр (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);

на добровольной основе выразили желание пройти надлежащее медицинское обследование.

