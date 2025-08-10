Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению доктора исторических наук/политолога Вадима Денисенко, главным вопросом на переговорах американского лидера Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина (пройдут 15 августа на территории Аляски) может оказаться обсуждение антироссийских санкций, а вовсе не «передел» Украины.

Исходя из слов Денисенко, ключевой темой переговоров между Трампом и Путиным будут не «новые» границы Украины, поскольку в этом вопросе Вашингтон занял довольно четкую позицию — вероятное «смещение» рубежей установится по линии фронта.

По мнению политолога, по линии боевого соприкосновения и проложат будущую границу между РФ и Украиной, но не де-факто, а де-юре признав оккупированные территории российскими. В частности, в данном вопросе США намерены взять за пример страны Балтии, когда они были частью СССР: эти государства в 1945 году повторно вошли в состав Советского Союза, но Вашингтон и Европа этого не признали в юридическом порядке.

Также, Денисенко уверен — успешность переговорного процесса прямо зависима от того, какой формат будет выбран для аннулирования антироссийских санкций:

…На Аляске Трамп и Путин должны обсудить, как и в каком формате должны сниматься санкции с РФ. Собственно, от того, какой формат будет выбран, или не будет, будет зависеть результативность этих переговоров.

Ранее мы писали о том, что Белый дом планирует пригласить Зеленского на встречу Путина и Трампа 15 августа.