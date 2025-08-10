Как информирует «НБН» со ссылкой на местное издание Yle, представители Минфина Финляндии на этой неделе внесли предложение, касающееся отмены выплат муниципалитетам и социальным центрам, которые реализуют программы по интеграции беженцев и лиц под временной защитой — подобное решение, в первую очередь, затронет украинцев.

Исходя из слов главы финского финансового ведомства Риикки Пурры, представившей проект госбюджета на 2026 год, предусматривается отказ от поддержки организаций, предоставляющих языковые курсы, помощь в трудоустройстве и ознакомительные занятия о жизни в Финляндии.

В Минфине Финляндии подсчитали — благодаря данному решению можно сократить госрасходы на 317 млн евро в течение двух лет.

Соня Хямяляйнен, директор по вопросам иммиграции Министерства занятости и экономики Финляндии, подчеркнула — главными получателями указанных интеграционных услуг являются украинцы. В частности, в этом году на поддержку украинских беженцев выделили около двух третей от общего объема выплат, а к 2026-му году их доля может достичь 75 процентов.

Хямяляйнен отметила резкий рост расходов после начала полномасштабной войны в Украине — с 50–60 млн евро в год до свыше 150 млн евро.

