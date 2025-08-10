Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной службы статистики Украины, в июле зафиксировано первое за два года месячное снижение потребительских цен — на 0,2 процента по отношению к июню, а уровень общегодовой инфляции в прошлом месяце уменьшился до 14,1 процента.

В структуре цен за июль относительно июня, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в среднем на 1,1 процента, а наибольшее снижение показали овощи (минус 23,9 процента) и сахар (минус 2,8 процента). Среди непродовольственных категорий дешевле стали одежда и обувь — на 4,6 процента.

Алкоголь и табачная продукция за месяц подорожали на 1,8 процента, в основном из-за роста цен на табачные изделия на 2,6 процента.

В годовом измерении, напротив, продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 22,6 процента. Лидерами роста оказались:

яйца (+82,4 процента);

фрукты (+52,1 процента);

подсолнечное масло (+30,4 процента);

сливочное масло (+27,8 процента);

мясо и мясопродукты (+24,2 процента);

молочная продукция (+20,3 процента).

Таким образом, единственным продуктом, который за год подешевел, остался сахар — минус 5,4 процента.

Также, за 12 месяцев прибавили в цене услуги:

связи — на 15,1 процента;

гостинично-ресторанного сектора — на 15 процентов;

медицинские — на 12,3 процента;

образовательные — на 12,1 процента.

