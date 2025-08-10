Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МИД Украины, в ведомстве резко высказались о вышеописанном сравнении, отметив, что спустя более чем три года полномасштабной российской агрессии, Фицо не осознал истинных причин вторжения и опасности заигрываний с государством-террористом.

Дипломаты подчеркнули, что глава правительства страны, являющейся членом ЕС, допустил оскорбительную риторику в адрес Украины и ее народа, который ежедневно защищает свою землю, отстаивая, в том числе, неприкосновенность и безопасность Европы.

В МИД предостерегли словацкого лидера от использования недружественных аллегорий и попыток набрать политические очки за счет подобных заявлений, назвав это легкомыслием, оскорбляющим память погибших украинцев и страдания миллионного населения нашей страны.

При этом, украинская сторона поблагодарила международных партнеров за поддержку и резюмировала:

…На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые на протяжении всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине… Господин Фицо оскорбляет и собственный народ.

