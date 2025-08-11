Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова, на протяжении июля над этим приграничным регионом ликвидировано более 200 вражеских ударных беспилотников, почти 50 процентов которых была уничтожена благодаря скоординированной работе сил и средств территориальной обороны и добровольческих формирований.

Исходя из слов Григорова, ОВА перманентно контактирует с военным командованием и подразделениями, которые защищают небо на Сумщиной. Такая налаженная связь позволяет в оперативном порядке узнавать о потребностях военных, быстро находить ресурсы, и закрывать запросы — как за счет благотворительных организаций и бизнес-сектора, так и прямым финансированием из областного бюджета.

В частности, в течение этой недели защитникам неба переданы:

полноприводный пикап для батальона беспилотных систем;

наземные станции управления БПЛА для добровольческого формирования;

100 ударных БПЛА для ДШВ и ОШБ.

Чиновник резюмировал:

…Спасибо неравнодушному бизнесу и благотворителям, которые помогают оперативно закрывать потребности защитников. Спасибо всем, кто вносит вклад в безопасность и победу Украины!

