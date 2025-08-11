Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Закарпатской области, законодательство предусматривает возможность поручить получение документа, подтверждающего регистрацию в ГРФЛ, другому человеку.

В соответствии с нормами «Налогового кодекса Украины» и Положения № 822, физлицо — вне зависимости от статуса резидентства — подает в контролирующий орган учетную карточку по форме № 1ДР. Этот документ одновременно является заявлением на внесение данных в ГРФЛ. Вместе с ним предоставляется паспорт или иной документ, подтверждающий личность.

При изменении ранее указанных данных подается форма № 5ДР. Если речь идет о несовершеннолетнем до 14 лет, документы передает один из родителей, усыновитель, опекун либо приемные родители. К заявлению прикладывается свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае, если свидетельство составлено на иностранном языке, нужен заверенный перевод на украинский.

Согласно Положению № 822, оформление карты налогоплательщика занимает до трех рабочих дней. Получить ее может как сам заявитель, так и его представитель при условии предоставления:

паспорта или другого документа, удостоверяющего его личность;

паспорта доверителя либо копии такого документа;

нотариально заверенной доверенности на получение карты.

Это правило действует даже тогда, когда учетная карточка по форме № 1ДР или заявление № 5ДР подавались лично.

Для детей младше 14 лет карта выдается исключительно родителю или иному законному представителю при предъявлении свидетельства о рождении и удостоверения личности получателя.

