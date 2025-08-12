Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр», вышеописанные «успехи» РФ объясняются тем, что оккупанты регулярно меняют тактику применения войск, и пользуются численным преимуществом.

Как утверждают в ОСГВ «Днепр», на Добропольском и Покровском направлениях «освободители» продолжают масштабно терять личный состав, но просачиваются небольшими штурмовыми группами мимо первой линии позиций Сил обороны нашей страны на Донетчине.

Военные добавили — ликвидация вышеописанных вражеских групп, хотя и требует привлечения дополнительных резервов ВСУ, все же не является полноценным «взятием под контроль» украинской территории. В частности, недопонимание указанных фактов неоднократно вызывало ошибочность анализа ситуации в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Безусловно, обстановка на данном участке фронта остается критически сложной, и боевые действия в Донецком регионе — самые интенсивные, если провести сравнение с другими локациями линии боевого столкновения.

В ОСГВ «Днепр» резюмировали:

…Украинские войска прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели проникнуть через первую линию, были уничтожены в кратчайшие сроки.

Фото — deepstatemap.live

