Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, российский диктатор Владимир Путин накануне, 12 августа, провел телефонный разговор со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на фоне пятничных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как стало известно источникам, Путин решил поделиться с Ким Чен Ыном определенными сведениями, входящими в контекст грядущих переговоров на территории Аляски. Кроме того, российский и северокорейский диктаторы обсудили углубление отношений между своими государствами в рамках договоренностей, касающихся расширения стратегического, в том числе военного, партнерства. Отдельно кремлевский тиран «высоко оценил» помощь КНДР в «освобождении» Курской области.

Также, в течение последних дней Путин идентично «обзванивал»:

главу Китая Си Цзиньпина;

президента Узбекистана Шавката Мирзиеева;

лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева;

президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Ранее мы писали о том, как в Еврокомиссии комментировали отказ Орбана подписать совместное заявление ЕС в поддержку Украины.