Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Corriere Della Sera, от советника главы ОПУ Михаила Подоляка прозвучало заявление — Киев готов рассмотреть вариант прекращения огня в воздушном пространстве, но как потенциальную стартовую точку для дальнейших переговоров с Москвой.

Чиновник напомнил — ранее Вашингтон предлагал всеобъемлющее перемирие, включающее отказ от ракетных и дроновых атак по территории Украины, однако Кремль отверг эту инициативу.

Исходя из слов Подоляка, удары с воздуха — один из ключевых инструментов давления, который государство-террорист применяет для психологического воздействия на население Украины и попыток изменить позицию Киева.

Вторым таким инструментом советник назвал интенсивные наземные атаки «освободителей» вдоль всей линии фронта, успешно отражаемые защитниками. При этом, весьма маловероятно, что страна-агрессор откажется от применения стратегической авиации и массового использования беспилотников.

Советник отметил — Украина все же готова обсуждать данный сценарий, рассматривая его как первый шаг к поиску условий для начала реальных, а не иллюзорных мирных переговоров.

Вместе с тем Подоляк подчеркнул — кремлевский тиран Владимир Путин не стремится к конструктивному диалогу и использует тактику затягивания времени, вводя в заблуждение администрацию США в целом, и американского лидера Дональда Трампа, — в частности.

Советник главы ОПУ резюмировал:

…Без прямой трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина война не только не закончится, но мы даже не начнем обсуждать этот вопрос.

