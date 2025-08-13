Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от замначальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого прозвучал прогноз — российский военно-промышленный комплекс (ВПК или «оборонка), судя по всему, в течение оставшихся месяцев 2025 года, выпустит еще 79 000 БПЛА типа «Шахед».

Исходя из слов Скибицкого, если разделить вышеописанные дроны-камикадзе на подтипы, то речь идет о:

40 000 «Гераней-2»;

5 700 «Гарпий-1»;

34 000 «Гербер» и беспилотниках-имитаторах.

Военный разведчик подчеркнул — «оборонка» РФ способна нарастить темпы изготовления БПЛА разнообразных типов, поскольку уже запустила дополнительные линии производства — в Ижевске, в Елабуге, а также стремится полноценно заместить импортные компоненты.

В частности, россияне успели разработать собственный вид планера (корпус дрона-камикадзе), двигатель внутреннего сгорания, систему навигации (за исключением китайских чипов и микроэлектроники) и антенны «Комета».

Скибицкий резюмировал:

…Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения.

