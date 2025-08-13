Как пишет «НБН» со ссылкой на страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), снятие с учета осуществляется на основании данных о госрегистрации прекращения предпринимательства с указанием даты и номера записи в Едином госреестре.

Как стало известно, после получения вышеописанной информации, ГНС проводит проверку, рассчитывает окончательные суммы по единому взносу и закрывает интегрированные карточки плательщика (ИКП).

Согласно приказу Минфина № 5 от 12.01.2021, ИКП закрывается при выполнении условий:

полное погашение налогового долга, штрафов, пени либо их списание;

возврат или зачисление в бюджет излишне уплаченных средств;

отсутствие рассроченных или отсроченных обязательств;

корректное отражение результатов проверок.

Если у ФЛП остаются задолженности по единому взносу, снятие с учета откладывается до их погашения или списания.

Даже после официального прекращения деятельности, физлицо-предприниматель сохраняет обязанности по уплате долгов и единого взноса за период, когда вел бизнес. При этом сроки давности для взыскания недоимки, штрафов и пени по ЕСВ не применяются — обязательства должны быть исполнены полностью.

