Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр» Виктора Трегубова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», малые штурмовые группы «второй армии мира», которые продвинулись в окрестностях Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы и ликвидируются защитниками.

Исходя из слов Трегубова, вышеописанную угрозу не следует преуменьшать, либо преувеличивать. Также, «красные» или «серые» выступы (помечают «успех» продвижения захватчиков) на карте больше характеризует маршрут, а не территории, взятые под вражеский контроль. То есть, указанные зоны не оккупированы «освободителями», а только свидетельствуют о направление движения путинских войск.

Военный добавил — ключевой причиной продвижения захватчиков стал дефицит личного состава в подразделениях ВСУ. Кроме того, оккупанты «просочились» мимо оборонительной линии нашей армии без танков, силами исключительно нескольких «небольших пехотных групп».

Трегубов резюмировал:

…На момент продвижения россиян у нас было недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить.

Фото — deepstatemap.live

