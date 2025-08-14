Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Telegram-канала «Новини.LIVE», по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, в среднем, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составит около 10-12 процентов.

Исходя из слов Уса, что формирование цен на хлеб в текущих условиях зависит от целого комплекса факторов, которые действуют в противоположных направлениях. Сдерживающее влияние оказывает стабилизация курса национальной валюты, что делает дешевле импортное сырье, приобретаемое за евро, включая некоторые добавки и комплектующие, применяемые в хлебопекарной отрасли. Дополнительным стабилизирующим элементом является тот факт, что Украина полностью обеспечивает себя пшеницей, а также располагает достаточными мощностями для ее переработки в муку.

Однако, существуют предпосылки, которые могут подтолкнуть стоимость хлеба «вверх». Главная из них — рост цен на топливо, поскольку удорожание горючего напрямую повышает расходы на транспортировку зерна и муки, а также увеличивает себестоимость работы хлебопекарен.

По оценке специалиста, прогнозируемый рост цен не будет носить «галопирующего характера», и если буханка, гипотетически, стоит около 50 гривен, то в скором времени цена может подрасти примерно до 55 гривен, но скачков до 60 гривен и более в обозримом будущем не ожидается.

Таким образом, украинцам стоит готовиться к умеренному подорожанию хлеба, обусловленному в первую очередь логистическими и энергетическими факторами, при том, что внутреннее производство и стабильный курс валюты будут удерживать цены от резкого роста.

