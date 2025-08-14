Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Japan Times, от начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова прозвучало заявление — Северная Корея в ближайшее время планирует перебросить на территорию страны-агрессора не менее 6 000 военных и 50-100 единиц Различной бронетехники.

Исходя из слов Буданова, официально КНДР якобы отправляет в РФ подразделения инженерных войск для разминирования Курщины и возведения фортификаций у границ государства-террориста, впрочем, вполне вероятно, указанное будет не единственной задачей для северокорейцев.

В частности, подобные предположения объясняются тем, что КНДР передислоцирует в РФ не только спецтехнику, но и основные боевые танки М2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80, что, в итоге, будет угрожать как Украине, так и безопасности Тихоокеанского региона.

Кроме того, в обмен на данную военную помощь, Москва предоставит Пхеньяну продовольствие, нефтепродукты (топливо/смазки), финансы, технологии и обучающую документацию, что значительно усилит военный потенциал Северной Кореи.

Буданов резюмировал:

…Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги.

Ранее мы писали о том, как россияне усовершенствовали ракеты «Искандер».