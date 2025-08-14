Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», обстановка в Покровске (Донецкая область) сейчас крайне напряженная, поскольку до позиций оккупантов — не более 1 километра.

Исходя из слов Филашкина, на территории Покровска, на текущий момент, остаются 1 327 человек, выезд которых затрудняется близким расположением плацдарма путинских войск. Также, бойцы Сил обороны нашей страны делают все необходимое, стремясь сдержать продвижение армии Путина, и ускорить эвакуацию населения.

Чиновник добавил — проведение эвакуационных мероприятий в Покровске сейчас возможно исключительно при поддержке украинских военных, поскольку российско-оккупационные войска простреливает все подъездные пути к городу, используя оптоволоконные FPV-дроны.

Филашкин резюмировал:

…Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ высказывались о текущей ситуации под Добропольем.