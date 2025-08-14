Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LRT, президент Литвы Гитанас Науседа заявил — страны-участницы вышеописанной «коалиции желающих» должны быть готовы к развертыванию своих войск в Украине, если для этого будут созданы соответствующие условия, как минимум, — 30-дневное прекращение огня.

Исходя из слов Науседы, Литва намерена внести свой вклад в объединенные миротворческие силы, предоставив солдат для отправки, а также надлежащие ресурсы, необходимые для усиления подготовки украинских военных.

Президент Литвы подчеркнул — война, развязанная РФ, напрямую влияет на безопасность всей Европы, и потому любые шаги, касающиеся прекращения боевых действий в нашей стране, должны соблюдать интересы как Украины, так и европейских государств.

Глава Литвы отдельно отметил — одобрение мирных инициатив невозможно без участия президента Владимира Зеленского, а любые требования по передаче украинских территорий недопустимы [речь идет о завтрашнем саммите президента США Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина, на котором, судя по всему, РФ потребует временно оккупированные территории].

Науседа акцентировал — лишь полноценное прекращение огня без предварительных ультиматумов является ключевым этапом перед началом реальных переговоров, и позволит оперативно развернуть европейский миротворческий контингент в Украине.

