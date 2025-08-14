Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале председателя Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкин, благодаря героическим усилиям бойцов Сил обороны нашей страны, линия фронта рядом с Добропольем достаточно надежно удерживается, то есть масштабного прорыва «второй армии мира» на этом направлении — не допущено.

Исходя из слов Филашкина, обстановку на Добропольском направлении удалось стабилизировать, так как защитники в течение последних дней действовали довольно эффективно, «демилитаризуя» диверсионно-разведывательные группы «освободителей».

Чиновник акцентировал:

…Спасибо всем, кто в этот трудный момент выполнил задачу на самом сложном участке и показал пример стойкости и профессионализма.

Также, глава ОВА подчеркнул — областные власти намерены продолжать помогать подразделениям ВСУ, поддерживать меры безопасности в общинах и работать дальше в данном ракурсе.

Фото — deepstatemap.live

