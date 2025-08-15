Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), накануне украинской армии удалось локально остановить наступление «освободителей» и продвинуться на отдельном участке фронта Лиманского направления.

Исходя из геолокационных кадров от 14 августа, бойцы Силы обороны нашей страны смогли продвинуться в южной части Торского (восточнее Лимана).

Однако, по данным военных аналитиков, «вторая армия мира» идентично переместилась севернее Среднего и на 0,5 километра в периметре Шандриголово (оба населенных пункта расположены северо-западнее Лимана).

По словам представителя неуказанной бригады ВСУ, задействованной на Лиманском направлении, армия Путина сконцентрировала большое количество «живой силы» на этом участке фронта и постоянно пополняет резервы. Кроме того, путинские войска регулярно применяют различные типы беспилотников, нанося воздушные удары по позициям Сил обороны с расстояния от 15 до 20 километров.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о ситуации на Добропольском направлении.