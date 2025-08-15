Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Wall Street Journal, около 250 000 украинцев прибыли в Соединенные Штаты по программе, запущенной администрацией Джозефа Байдена.

Вышеописанная инициатива, известная как «Единство ради Украины», предоставляла двухлетний статус гуманитарного условного освобождения/поручительства, который можно было продлить при наличии американского спонсора. Программа была создана для ускоренного переезда украинцев, поскольку стандартная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы.

Однако, примерно 120 000 граждан Украины, приехавших по «программе Байдена» с 16 августа 2023 года и позднее, с пятницы, 15 августа, начинают терять временную защиту, включая легальность проживание. После окончания срока их гуманитарного условного освобождения, наши сограждане автоматически становятся уязвимыми для ареста и депортации, так как их данные и адреса уже известны властям США.

Ранее, когда президент США Дональд Трамп вновь пришел к власти, указанная программа была закрыта, а выдача документов для продления разрешений на работу приостановлена. Украинцы, прибывшие до 16 августа 2023 года, продолжают пользоваться отдельной защитой, но те, кто приехал позже, юридически оказываются в стране нелегально.

Хотя Трамп недавно заявлял, что готов позволить украинским беженцам оставаться в США до конца войны против РФ, Вашингтоном пока не принято никаких официальных решений или юридических мер. В связи с этим сотни тысяч людей оказываются в неопределенном положении, ожидая возможных действий правительства для продления их легального пребывания/предоставления новых форм защиты.

Таким образом, с 15 августа значительная часть украинских переселенцев сталкивается с риском утраты легального статуса, что делает их положение крайне шатким и подчеркивает важность скорого решения американских властей.

