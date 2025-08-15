Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Pew Research Center, большинство американцев довольно скептически воспринимает способность главы Белого дома Дональда Трампа принимать взвешенные решения в вышеописанной сфере.

Согласно данным соцопроса, 59 процентов респондентов признались, что «не очень уверены», либо «совсем не уверены» в том, что Трамп способен принимать действительно «мудрые решения» и осуществлять продуманные, а не демонстративные шаги для урегулирования войны в Украине.

В оценке внешнеполитических приоритетов Трампа мнения респондентов разделились. В частности, 33 процента американцев считают, что президент США склонен занимать более благоприятную позицию в отношении страны-агрессора России, и лишь 6 процентов полагают, что он больше поддерживает Украину. При этом, 28 процентов уверены, что глава их государства удерживает взвешенный баланс между сторонами.

Отдельно отмечается, что 32 процентов опрошенных затруднились дать оценку позиции Трампа, что указывает на некоторую долю неопределенности в восприятии его политики среди американцев.

Фото — pewresearch.org

