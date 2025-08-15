Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Государственной налоговой службу Украины (ГНС), стало известно, как правильно заполнять раздел I приложения 4ДФ к Налоговому расчету при удостоверении договоров купли-продажи/мены между физлицами. Разъяснение призвано снизить ошибки в отчетности и избежать споров с налоговой.

В графах 3 «Сумма выплаченного дохода» и 3а «Сумма начисленного дохода» фиксируется цена из договора, но не ниже одной из величин:

показателя, рассчитанного модулем электронного определения Единой базы отчетов об оценке;

рыночной стоимости, определенной оценщиком и зарегистрированной в этой базе.

Правило действует для готовых объектов, неделимых объектов незавершенного строительства и будущей недвижимости.

Согласно п. 172.2 ст. 172 «Налогового кодекса Украины» (НКУ), продавец может уменьшить налогооблагаемый доход на документально подтвержденные расходы на приобретение объекта в Украине. Для этого физлицо-продавец должен:

подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах;

указать все доходы от отчуждения недвижимости за отчетный год;

приложить копии документов, подтверждающих расходы (договор, платежные документы и т. п.).

Важно: нотариус в 4ДФ отражает валовую сумму дохода; уменьшение на расходы — ответственность продавца через декларацию.

Нотариус ежемесячно передает в налоговые органы сведения о заверенных договорах между физлицами: цену сделки и сумму уплаченного налога. Данные подаются в Налоговом расчете по форме, утвержденной приказом Минфина № 4 от 13.01.2015 (с изменениями).

Практический пример:

Если в договоре указано 1,9 млн гривен, а оценка в базе — 2 млн гривен, в графах 3 и 3а проставляется 2 млн гривен. Если продавец ранее купил объект за 1,6 млн гривен и имеет подтверждающие документы, он вправе задекларировать расходы и уменьшить налогооблагаемый доход до 0,4 млн гривен.

Если продавец использует право на уменьшение дохода, он обязан задекларировать все операции продажи/мены за год, даже если покупателем было юрлицо или самозанятый. НДФЛ и военный сбор уплачиваются самостоятельно через банк или платежные сервисы.

