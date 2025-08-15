Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The War Zone, согласно данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), РФ усовершенствовала ряд ракетных систем — новые варианты этих вооружений получили возможность менять траекторию полета и применять радиоэлектронные приманки-ловушки, что осложняет перехват средствами ПВО и ПРО.

В соответствии с оценками специалистов, в последние месяцы страна-агрессор активнее использует против Украины боеприпасы, отличающиеся непредсказуемой траекторией и элементами радиоэлектронного противодействия, что снижает результативность зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые остаются ключевым элементом украинской ПВО, защищающей от баллистических ударов.

В распоряжении Украины сейчас пять батарей Patriot: три поступили из США, одна была передана Румынией, еще одна — в рамках совместной поставки Германии и Нидерландов. Однако, несмотря на предоставление Украине дополнительных партий данных систем и ракет-перехватчиков, подобное усиление не гарантирует надежного отражения массированных атак новейшими российскими боеприпасами.

Наибольшие сложности у нашей ПВО вызывают «Искандеры-М» и северокорейские аналоги KN-23 — они способны отклоняться от классической баллистической траектории, что значительно нивелирует прогнозирование их движения и делает почти бесполезным запуск ракеты-перехватчика.

Американская разведка не уточняет, какая именно модель ракет является наибольшим вызовом для ЗРК Patriot, однако отмечает — технологическая модернизация российских боеприпасов делает их нейтрализацию заметно сложнее, формируя дополнительные угрозы для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

