Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, по мнению обозревателя данного издания Сержа Шмемана, встреча на Аляске между Путиным и Трампом принесла российскому диктатору дополнительные возможности для затягивания войны против Украины — вопреки ожиданиям жестких решений, саммит завершился лишь общими заявлениями, не дав конкретных результатов.

Исходя из слов Шмемана, после переговоров остается стойкое впечатление: Путину вновь удалось выиграть время — кремлевский тиран выглядел довольным тем, что, несмотря на статус изгоя и обвинения в военных преступлениях, смог провести дружественную встречу с Трампом прямо на американской земле.

При этом, до саммита Трамп намекал на возможное ужесточение позиции в отношении РФ, однако после общения с Путиным, вновь заговорил о «чрезвычайно продуктивной встрече» и «большом прогрессе», не озвучив никаких конкретных договоренностей по Украине.

Шмеман предполагает — разговоры могли привести к определенному продвижению, но в целом они лишь сыграли на руку Москве. Более того, судя по комментариям Трампа о том, что «все зависит от Зеленского и европейцев», американский лидер может постепенно утратить интерес к попыткам завершить войну, что станет ощутимым преимуществом для Путина и новым вызовом для Украины.

