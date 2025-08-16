Как информирует «НБН», сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью изданию The Hill высказал мнение — вышеописанная война может закончиться ближе к Рождеству (25 декабря) при одном ключевом условии, — если состоится трехсторонняя встреча президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Исходя из слов Грэма, события развиваются в рамках сценария агрессивной войны Москвы, однако перспективы полноценного военного перелома остаются нереалистичными. Сенатор полагает — ВСУ вряд ли смогут остановить и «выгнать» всех оккупантов, но и «вторая армия мира» не в состоянии захватить Киев. В этом ракурсе, главный инструмент урегулирования — создание «инфраструктуры сдерживания», которой, по его мнению, не хватало в период президентов Байдена и Обамы.

Сенатор отметил — если встреча Зеленского, Трампа и Путина действительно состоится, можно с осторожным оптимизмом ожидать окончания войны «задолго» до Рождества. При этом он допустил, что президенту Трампу, судя по всему, придется ужесточить экономическое давление на тех, кто покупает российские энергоносители, фактически поддерживая армию Путина.

Еще одним вероятным элементом будущего урегулирования Грэм назвал обмен территориями, подчеркнув, что именно Киев, а не Вашингтон, будет принимать решение по этому вопросу, однако именно роль Трампа как посредника может стать ключевой.

Грэм резюмировал:

… Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас.

