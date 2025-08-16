Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от подполковника ВСУ Сергея Цехоцкого прозвучало заявление — на отдельных фронтовых участках Покровского направления бойцы Сил обороны нашей страны достигли определенных успехов.

Исходя из слов Цехоцкого, в течение последних нескольких суток внимание украинцев было приковано к вышеописанному направлению, в частности, «заячьим ушкам», появившимся около Доброполья — якобы «вторая армия мира» вот-вот прорвет фронт и пойдет дальше, но ничего из прогнозированного не произошло. Подобные успехи объясняются тем, что командование ВСУ своевременно отреагировало, задействовав дополнительные силы, которые выбили оккупантов из районов под Добропольем и Покровском, попутно уничтожив большое количество «освободителей».

Военный добавил — на Покровском направлении ситуация контролируется защитниками, и не прекращается «дозачистка» вражеских ДРГ. Кроме того, на отдельных участках есть конкретные достижения со стороны подразделений ВСУ, а где-то, — «стабильная ситуация», благодаря чему удерживается линия обороны, а «противник четко знает, что ему здесь не пройти, поэтому и попыток [перейти в наступление] не делает».

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что ВСУ отбросили захватчиков на Добропольском направлении.