Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, подразделения Сил обороны нашей страны отбросили путинские войска рядом с 7 населенными пунктами на Добропольско-Покровском направлении.

В частности, защитники «выдавали» оккупантов с плацдармов у Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного Шахового, Никаноровки и Сухецкого.

В Telegram-профиле первого корпуса НГУ «Азов» добавили — в течение последних трех суток, на Покровском направлении в целом, и в районе Доброполья, в частности, остановлено продвижение армии Путина, а также «зачищены» от присутствия россиян Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь, а на этом участке фронта захватчики понесли такие потери:

271 — убитыми;

101 — ранеными;

13 — плененными.

Кроме того, «демилитаризованы»:

1 вражеский танк;

2 боевые бронемашины;

37 единиц авто/мототехники;

3 артиллерийских установки.

Фото — deepstatemap.live

