Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, подразделения Сил обороны нашей страны отбросили путинские войска рядом с 7 населенными пунктами на Добропольско-Покровском направлении.
В частности, защитники «выдавали» оккупантов с плацдармов у Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного Шахового, Никаноровки и Сухецкого.
В Telegram-профиле первого корпуса НГУ «Азов» добавили — в течение последних трех суток, на Покровском направлении в целом, и в районе Доброполья, в частности, остановлено продвижение армии Путина, а также «зачищены» от присутствия россиян Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь, а на этом участке фронта захватчики понесли такие потери:
- 271 — убитыми;
- 101 — ранеными;
- 13 — плененными.
Кроме того, «демилитаризованы»:
- 1 вражеский танк;
- 2 боевые бронемашины;
- 37 единиц авто/мототехники;
- 3 артиллерийских установки.
Ранее мы писали о том, в чем опасность прорыва оккупантов на Добропольском направлении.
