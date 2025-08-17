Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт турецкого лидера Реджепа Эрдогана, он выразил надежду — будущие переговоры в формате «Зеленский — Трамп — Путин» могут стать фундаментом для прочного урегулирования войны в Украине.

Исходя из слов Эрдогана, диалог, состоявшийся на Аляске между президентами США и РФ, придал новый импульс поискам путей к завершению войны. Вовлечение Украины в этот процесс открывает шанс на формирование основы для долгосрочного мира.

Президент Турции отдельно подчеркнул: Анкара готова сыграть активную роль в обеспечении дипломатического процесса, и его страна уже не раз выступала посредником между Киевом и Москвой, а опыт переговоров по «зерновой сделке» подтверждает эффективность подобных инициатив.

Кроме того, Эрдоган добавил — ключевыми условиями будущих договоренностей должны стать сохранение суверенитета Украины и прекращение боевых действий, а Турция намерена продолжать консультации как с западными партнерами, так и с российской стороной, чтобы приблизить момент реальных договоренностей.

Ранее мы писали о том, как Трамп прокомментировал встречу с Путиным на Аляске.