Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Bloomberg, предстоящая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать «переломной/поворотной» для украинского лидера и всей дипломатической линии Киева.

Как стало известно, в частных разговорах после саммита на Аляске, Трамп сообщал Зеленскому и ряду европейских лидеров, что кремлевский тиран Владимир Путин требует полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Журналисты подчеркивают — это старое условие Кремля, которое Москва выдвинула в очередной раз. При этом, Зеленский не раз заявлял, что Украина не согласится на какие-либо территориальные уступки России.

Собеседники агентства в дипломатических кругах отмечают обеспокоенность результатами переговоров в Аляске — по их мнению, наибольшую выгоду извлек именно Путин, сумев сместить фокус дискуссий в сторону «комплексного урегулирования» без немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Также, замдиректора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд в комментарии Bloomberg назвал встречу Трампа с Путиным провальной, так как американский президент все хуже контролирует процесс и рискует превратиться скорее в объект давления, чем в арбитра.

Тем не менее, вышеописанный эксперт добавил: Европа фактически вынуждена воспринимать Трампа как посредника, поскольку у него остается прямой канал общения с российским диктатором. В этих условиях и Киев, и Брюссель «обречены действовать через Трампа».

В Bloomberg подчеркивают — визит Зеленского в Белый дом может оказаться ключевым моментом: от исхода переговоров во многом зависит, удастся ли украинскому лидеру восстановить доверие американской администрации после февральской встречи, которая завершилась скандалом и временной «заморозкой» военной поддержки Украины.

Ранее мы писали о том, как Путин пытался «смягчить» позицию Трампа по Украине во время саммита на Аляске.