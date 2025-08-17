Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), в вышеописанных случаях предпринимателю не нужно составлять отдельный акт, за исключением ситуаций, когда возвращается сумма свыше 100 гривен, а основное внимание уделяется корректной фиксации расчетных операций через РРО или программный РРО, а также наличию подтверждающих документов от службы доставки.

Согласно положениям ЗУ № 265/95-ВР и приказов Минфина № 547 и № 317, порядок расчетов в сфере торговли, общепита и услуг предусматривает обязательное предоставление расчетного документа покупателю или лицу, возвращающему товар. Документ должен быть создан в бумажной или электронной форме и содержать полную сумму операции. Аналогичные требования распространяются на возврат средств или отмену заказа, включая онлайн-покупки.

При возврате товаров продавец обязан провести операцию через РРО или ПРРО в момент получения подтверждения от службы доставки. В качестве основания используются квитанции или иные документы от перевозчика, а также чек, по которому товар был идентифицирован. Важно, чтобы операция возврата была зарегистрирована в тот же день, когда продавец получает документы о возврате. Если квитанция поступает после завершения рабочего времени, возврат фиксируется на следующий рабочий день с учетом установленного режима предприятия.

В ГНС подчеркивают — оформление дополнительных актов возврата средств не является обязательным, если речь идет о сумме до 100 гривен. Главным инструментом учета выступают кассовые чеки и регистрация через РРО/ПРРО, которые обеспечивают прозрачность операций.

Таким образом, при отказе покупателя от посылки, предпринимателю достаточно оформить возврат на основании документов от службы доставки, что позволяет избежать лишних бюрократических процедур и при этом соблюдать требования законодательства.

Ранее мы писали о том, какую сумму дохода необходимо вносить в договор купли-продажи недвижимости.