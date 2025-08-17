Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), защитники Украины не прекращают сдерживать наступление «второй армии мира» у Доброполья на Донетчине.

В соответствии с данными военных аналитиков, Силы обороны нашей страны продолжают удерживать позиции в районе Доброполья, вопреки вражеским массированным атакам и масштабному использованию различных типов дронов российско-оккупационной армией.

Кроме того, попытки российского генералитета перебросить дополнительные силы «освободителей» на данный участок фронта — не принесли результатов. Также, ВСУ сумели освободить несколько населенных пунктов и частично стабилизировать обстановку северо-восточнее города.

Отметим, что недавно Генштаб ВСУ сообщал об успешной «зачистке» Грузского, Рубежного, Нововодяного, Петровки, Веселого и Золотого Колодезя. Дополнительно в ISW подтверждают укрепление линии обороны ВСУ на участке Веселое — Золотой Колодезь — Кучерев Яр.

Таким образом, информация росСМИ о продвижении оккупантов у трассы на Краматорск, а также в районах Владимировки и Шахового — не соответствует действительности: захватчикам не удается достичь заявленных целей, несмотря на некоторое усиление ударной группировки.

Фото — understandingwar.org

