Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), зафиксировано продвижение Сил обороны нашей страны на ряде участков Сумской области — местами до 2,5 километра: эти успехи достигаются вопреки постоянным атакам «второй армии мира».

В соответствии с данными ISW, 16 августа в Курской области не прекращалось ведение локальных боевых действий — вопреки активности путинских войск, захватчикам не удалось продвинуться вперед. При этом, подразделения ВСУ предпринимают достаточно успешные контратаки в этом регионе страны-агрессора.

Накануне, 16 августа, на северных рубежах Сумщины «освободители» попытались перейти в наступление, однако подобные действия завершились безрезультатно. Военные аналитики отмечают — оккупанты стремились прорвать оборонительную линию ВСУ в районах Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки 15 и 16 августа, однако изменений линии фронта не наблюдается.

Таким образом, Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать продвижение противника и добиваться ограниченных успехов на Сумщине, что подтверждает устойчивость позиций ВСУ в условиях интенсивного численного давления армии Путина.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации в районе Покровска.