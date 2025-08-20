Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Telegraph, в Еврокомиссии уже готовят 19 пакет санкций, который могут утвердить в сентябре.

В соответствии с данными источников, одним из ключевых факторов станет готовность или отказ российского диктатора Владимира Путина участвовать в переговорах. В частности, исходя из слов собеседника издания из правительственных кругов, знакомого с консультациями Белого дома, если Путин продолжит тянуть время, уклоняться или откажется от трехстороннего саммита, это станет прямым поводом для новых санкций.

Следует отметить — президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что отказ Москвы от диалога должен повлечь ужесточение ограничительных мер, а для Киева санкционное давление остается важнейшим инструментом принуждения Кремля к переговорам.

Впрочем, пока что детали возможной встречи остаются неясными: обсуждается несколько площадок — Женева, Будапешт, Минск и Рим. Также, определен лишь «дедлайн»: переговоры должны состояться до конца августа. В случае успешных двусторонних контактов Зеленского и Путина, ожидается расширенный формат — с участием президента США Дональда Трампа.

Однако западные СМИ подметили — Путин не демонстрирует готовности к прямому разговору с Зеленским ни сейчас, ни в обозримой перспективе, пока в Кремле стараются «снизить ожидания» от любых возможных контактов, выдвигая ультимативные условия Киеву.

Аналитики полагают — в случае отказа Москвы от участия в диалоге, новый пакет санкций может включать дополнительные торговые ограничения, заморозку активов российских госкорпораций и расширение персональных списков приближенных к Кремлю бизнесменов и чиновников.

