Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал автора документа, главы финансово-налогового комитета Даниила Гетманцева, отечественный парламент уже поддержал в первом чтении законопроект № 13007-д.

Исходя из слов Гетманцева, представленный законопроект направлен на обновление норм, регулирующих деятельность финансовых учреждений, Национального банка Украины (НБУ), Фонда гарантирования вкладов и институтов совместного инвестирования.

Документ предусматривает:

усовершенствование механизмов выведения неплатежеспособных банков с рынка, а также работы временной администрации и процедур ликвидации;

проведение открытых конкурсов для привлечения инвесторов в проблемные финучреждения;

расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов с целью ускоренной реализации активов и сокращения сроков расчетов с кредиторами;

усиление роли НБУ как кредитора последней инстанции и дополнительную защиту при предоставлении кредитов рефинансирования;

закрепление за НБУ функций по обеспечению кибербезопасности и изъятию старых денежных знаков;

повышение минимального уставного капитала банков до 5 млн евро с переходным периодом для уже действующих учреждений.

Также проект упрощает регулирование институтов совместного инвестирования, что должно способствовать поддержке инвестиционного рынка в условиях войны. Как отмечает автор инициативы, предлагаемые изменения позволят снизить системные риски, укрепить доверие граждан и повысить устойчивость всей банковской системы.

Ранее мы писали о том, значительно ли вырастет курс доллара до конца 2025 года.