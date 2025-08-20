Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал автора документа, главы финансово-налогового комитета Даниила Гетманцева, отечественный парламент уже поддержал в первом чтении законопроект № 13007-д.
Исходя из слов Гетманцева, представленный законопроект направлен на обновление норм, регулирующих деятельность финансовых учреждений, Национального банка Украины (НБУ), Фонда гарантирования вкладов и институтов совместного инвестирования.
Документ предусматривает:
- усовершенствование механизмов выведения неплатежеспособных банков с рынка, а также работы временной администрации и процедур ликвидации;
- проведение открытых конкурсов для привлечения инвесторов в проблемные финучреждения;
- расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов с целью ускоренной реализации активов и сокращения сроков расчетов с кредиторами;
- усиление роли НБУ как кредитора последней инстанции и дополнительную защиту при предоставлении кредитов рефинансирования;
- закрепление за НБУ функций по обеспечению кибербезопасности и изъятию старых денежных знаков;
- повышение минимального уставного капитала банков до 5 млн евро с переходным периодом для уже действующих учреждений.
Также проект упрощает регулирование институтов совместного инвестирования, что должно способствовать поддержке инвестиционного рынка в условиях войны. Как отмечает автор инициативы, предлагаемые изменения позволят снизить системные риски, укрепить доверие граждан и повысить устойчивость всей банковской системы.
