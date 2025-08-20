Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, теперь вышеописанный сервис позволяет оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.
В частности, новый функционал госприложения работает по следующему алгоритму:
- следует загрузить «Резерв+»;
- перейти в раздел «Штрафы-онлайн», и подать заявление о признании административного нарушения;
- в 3-дневный срок территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП) рассмотрит заявку и направит постановление;
- после этого откроется возможность в течение 20 дней оплатить штраф — 8 500 гривен (льготные 50 процентов от полной суммы).
В оборонном ведомстве добавили: если проигнорировать этот период, сумма автоматически увеличивается до полной — 17 000 гривен, а в случае неоплаты еще в течение 20 дней штраф удваивается и достигает 34 000 гривен.
Кроме того, по истечении 40 дней дело передается в исполнительную службу, что может привести к блокировке счетов, аресту имущества или транспорта, а также внесению данных нарушителя в Единый госреестр должников.
После уплаты штрафа в приложении исчезает «красная лента» с уведомлением о нарушении. Однако Минобороны подчеркивает — закрытие штрафа не освобождает граждан от обязанности соблюдать правила воинского учета.
