Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военнослужащего Сил обороны Украины (СОУ) Станислава «Османа» Бунятова, на Покровском направлении (Донетчина) армия Путина усилила давление на логистику ВСУ.

Исходя из слов Бунятова, основное внимание «вторая армия мира» сосредоточила на контроле подъездных путей и логистических маршрутов, которые обеспечивают снабжение подразделений ВСУ.

Дополнительным фактором давления стало усиление вражеских подразделений беспилотными системами: новые группы операторов занимаются поиском украинских наблюдательных пунктов, позиций дронов-разведчиков, а также активно используют средства борьбы с тяжелыми квадрокоптерами.

Кроме того, «освободители» устанавливают так называемых «FPV-ждунов» — замаскированные позиции для поражения украинских беспилотников, и вопреки тому, что защитники научились своевременно выявлять такие засады и уничтожать их, определенной эффективности враг все же добивается.

Также, боестолкновения высокой интенсивности фиксируются в районе Родинского: здесь оккупанты пытаются прорваться в сторону Мирнограда и Покровска, используя массированные атаки для продвижения. Однако на рубежах вблизи Доброполья, ситуация удерживается под контролем украинских подразделений и остается «относительно стабилизированной».

Военный подчеркнул — Силы обороны нашей страны продолжают теснить противника, создавая так называемые «kill-зоны» в его ближнем тылу, нанося урон живой силе и бронетехнике врага еще до выхода на передовые позиции.

Фото — deepstatemap.live

