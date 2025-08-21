Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The New York Times, визит Рубио пройдет на фоне попыток Вашингтона найти баланс между позицией президента США Дональда Трампа и необходимостью убедить Киев и союзников в надежности американской поддержки.

Как стало известно, Трамп поручил Рубио провести консультации по новой архитектуре безопасности, которая должна учитывать два ключевых аспекта. С одной стороны, глава Белого дома настаивает на том, что американские войска не будут размещаться на украинской территории. С другой — Киев и европейские столицы ждут подтверждений, что США готовы помочь сдержать возможное новое нападение РФ, даже если оно произойдет после мирных договоренностей.

Ситуацию усложняют заявления Москвы: 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул — Кремль будет настаивать на участии в любых договоренностях о гарантиях безопасности Украины, и такой подход фактически блокирует возможность выработки простой схемы, на которую могли бы согласиться Киев и его партнеры.

По данным американской администрации, нынешние переговоры должны очертить рамки будущих гарантий, которые могут быть представлены перед потенциальной встречей президента Владимира Зеленского и кремлевского тирана Владимира Путина. Европейские эксперты считают, что именно фигура Рубио способна повысить доверие к процессу.

По мнению Лианы Фикс, научного сотрудника Совета по международным отношениям, в ЕС положительно восприняли назначение Рубио руководителем рабочей группы: он воспринимается как компетентный политик, способный предложить жизнеспособный вариант соглашения.

Рубио действительно имеет долгую историю взаимодействия с европейскими лидерами. Работая в Сенате США, он был членом комитетов по разведке и международным отношениям, что позволило ему выстроить прочные связи в Брюсселе и ключевых столицах ЕС. В отличие от других представителей нынешней администрации, не обладающих опытом дипломатии, он хорошо знаком с нюансами переговоров и международной безопасности.

Кроме того, Рубио участвовал в «аляскинских переговорах» Трампа с Путиным, что делает его одним из немногих американских чиновников, близко вовлеченных в этот процесс. Источники подчеркивают, что президент США все больше полагается именно на него в вопросах внешней политики.

Таким образом, предстоящие консультации в Европе станут проверкой способности администрации Трампа предложить реалистичный механизм безопасности для Украины, который устроит как Киев и ЕС, так и не приведет к открытому конфликту с Москвой.

