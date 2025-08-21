Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале нардепа от партии «Голос» Ярослава Железняка, сегодня, 21 августа, вопреки решению профильного комитета, парламентарии не смогли набрать достаточного количества голосов для отстранения Безуглой от участия в заседаниях.

Исходя из слов Железняка, за указанное постановление проголосовал 141 нардеп при необходимых 226 (10 — против). Из 230 представителей провластной фракции «Слуга Народа» (ранее Безуглая являлась членом этой партии), решение Комитета поддержали лишь 74.

Железняк, который и выступил инициатором отстранения, обосновал свою позицию систематическими нарушениями регламента со стороны Безуглой, а также ее «антисоциальным поведением», мешающим нормальной работе парламента.

При этом, сама нардеп Безуглая на вчерашнее решение отреагировала довольно резко, заявив, что намерена подать в суд, оспаривая «незаконность решения Регламентного комитета».

Отметим, что ситуация вокруг Безуглой обострила напряжение в сессионном зале и продемонстрировала раскол внутри коалиции, так как для части депутатов вопрос стал принципиальным — дело касается не только дисциплины, но и о репутации парламента.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали новые правила для банков, которые будут гарантировать безопасность депозитов.