Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LIGA.NET, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — в конце текущего или начале следующего года, в Украине должны начать массовое производство ракет «Фламинго».

Исходя из слов Зеленского, «Фламинго» стала наиболее удачной ракетой из разработанных — боеприпас продемонстрировал дальность полета до 3 000 километров.

Президент также добавил, что пока ракет в наличии не так много (менее 100 штук), поэтому он не может раскрывать подробности программы. Однако уже к декабрю количество «Фламинго» значительно увеличится, и в январе—феврале ожидается переход к полноценному серийному производству. Важную роль в этом процессе будут играть как результаты испытаний, так и финансирование проекта.

В соответствии с данными Defense Express, «Фламинго» с высокой вероятностью идентична крылатой ракете FP-5, разработанной при участии компании Milanion Group (ОАЭ) и представленной в феврале 2025 года.

Основные характеристики ракеты:

дальность полета — до 3 000 км;

вес боевой части — около 1 тонны;

максимальный взлетный вес — 6 тонн;

продолжительность полета — более 4 часов;

максимальная скорость — 950 км/ч;

крейсерская скорость — 850–900 км/ч;

размах крыла — 6 метров.

Можно сделать вывод — Украина готовится к выходу на новый этап в развитии собственного ракетостроения, который способен усилить обороноспособность страны и изменить баланс сил на передовой.

