Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Громадського радіо», спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр» Виктор Трегубов Виктор Трегубов сообщил — только за последние сутки произошло 53 боестолкновения с врагом на указанном участке фронта.

Исходя из слов Трегубова, путинские войска сосредоточили основные усилия на попытках прорыва в сам Покровск и продвижения в сторону Доброполья, однако понесли здесь существенные потери.

В частности, армия Путина попыталась перебросить резервы и задействовать бронетехнику, но эта попытка оказалась безуспешной. Также, подразделения «освободителей» заходили методом инфильтрации, обходя первую линию, но, когда оккупанты захотели оперативно передислоцировать бронетехнику в этот район, их техсредства уперлись в первую линию обороны ВСУ, поскольку фортификации не были уничтожены, а защитники — эффективно ответили на действия врага.

Военный подчеркнул — захватчикам закрепиться не удалось, а российские силы сейчас уничтожаются подразделениями Сил обороны нашей страны.

Трегубов добавил — на отдельных участках фронта действительно возник «выступ», но он постепенно ликвидируется, что лишь увеличивает потери российско-захватнической армии. Также, украинские защитники фиксируют высокую вражескую активность: россияне пробуют небольшими группами проникать в Покровск, в том числе, совершая военные преступления — «хорошие русские» намеренно маскируются (переодеваются) под гражданских или под бойцов ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о ситуации в районе Константиновки и Часового Яра.