Как информирует «НБН» со ссылкой данные соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, более половины респондентов (55 процентов) выразили желание скорейшего окончания войны «любой ценой», что на четверть больше, чем два года назад, а число тех, кто готов продолжать сопротивление до победы Украины, наоборот, — сократилось почти на 25 процентов.

Социологи подчеркивают: формулировка «любой ценой» не означает готовность к капитуляции или принятию условий России. В частности, исходя из слов словам директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко, большинство респондентов не рассматривают прекращение войны как поражение Украины.

Кроме того, когда речь заходит об территориальных или иных уступках России, абсолютное или относительное большинство (чаще более 70 процентов) заявляют, что не согласны ни на какие требования Москвы.

Отдельно Быченко отметил — такие ответы скорее отражают усталость общества и потребность в возвращении к мирной жизни, а не согласие на капитуляцию, и, если бы украинцы были готовы сдаться, это произошло бы еще весной 2022 года.

Фото — dif.org.ua

