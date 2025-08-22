Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, генеральный и технический директор компании Fire Point Ирина Терех подтвердила — «Фламинго» является полностью украинской разработкой, на создание ракеты ушло менее 9 месяцев, а технические характеристики делают боеприпас уникальным в своем классе.

Исходя из слов Терех, «Фламинго» представляет собой крылатую ракету большой дальности, способную нести боеголовку весом до 1 150 кг и преодолевать расстояние до 3 000 км, включая полет над территорией России. При этом, скорость ракеты выше, чем у любых аналогов, находящихся на вооружении Сил обороны Украины сегодня.

Еще один важный момент — ракета уже выпускается серийно, а Fire Point планирует производить около 200 единиц ежемесячно. Массовое производство, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, должно выйти на пик в конце 2025 или начале 2026 года.

Эксперты подчеркивают стратегическое значение проекта. Например, специалист по ракетным технологиям Гоффманн отметил: наличие 3 000 — 5 000 «Фламинго» позволит Украине нанести критический удар по российской экономике, уничтожив свыше четверти ее производственных мощностей.

Для Украины расширение производства указанных ракет станет не только технологическим прорывом, но просигнализирует международным партнерам: страна демонстрирует способность создавать современные системы вооружений без внешней зависимости.

