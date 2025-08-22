Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в Донецкой области фиксируется активизация боевых действий, в том числе, на подступах к Часовому Яру.

По мнению аналитиков, изучивших геолокационные кадры, «вторая армия мира» продвинулась к западу от Клещеевки (юго-восточнее Часового Яра). Этот факт указывает на продолжающееся давление путинских войск в районе, считающимся ключевым плацдармом для контроля над дорогами снабжения/логистикой Сил обороны нашей страны.

Если верить российским пропагандистам, армия Путина якобы вошла в дачную зону к востоку от Константиновки, однако, по данным ISW, это продвижение не подтверждается: украинские беспилотники вскоре вынудили оккупантов отойти.

Эксперты подчеркивают — захват Часового Яра остается одной из главных целей оккупантов, так как город имеет стратегическое значение для удержания линии обороны ВСУ на подступах к Краматорску и Славянску. Потеря этих позиций существенно осложнила бы снабжение Сил обороны на Донетчине.

Также, фиксируется высокая активность БПЛА Украины, которые играют решающую роль в сдерживании попыток прорыва россиян: дроны не только корректируют артиллерийский огонь, но и препятствуют закреплению врага на новых позициях, что снижает эффективность наступательных действий ВС РФ.

Таким образом, несмотря на локальные продвижения российско-захватнических войск в районе Клещеевки, общая линия фронта остается под контролем ВСУ, не позволяя оккупантам достичь оперативных успехов на Краматорском направлении.

Фото — understandingwar.org

