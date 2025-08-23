Как информирует «НБН» со ссылкой Telegram-канала «Про зв’язок від Сергія Флеш», по мнению украинского эксперта по системам радиоэлектроники и связи Сергея Бескрестнова, опасения по поводу возможного удара РФ по производственным объектам Fire Point беспочвенны.

Исходя из слов Бескрестнова, вражеские OSINT-аналитики лишь создают видимость «сенсации», распространяют репосты и требуют немедленных атак по указанным точкам, а российские СМИ подхватывают эти заявления.

Эксперт отметил — отдельные украинские блогеры также поддаются панике и усиливают волну «зрады», однако в действительности никакого производственного комплекса на упомянутой территории нет и никогда не было.

Специалист добавил — фотографии, опубликованные в западных медиа, в частности, Associated Press, были сделаны сознательно и демонстрируют лишь ту информацию, которую украинская сторона считала нужным раскрыть.

Бескрестнов резюмировал:

…Не нужно никуда стрелять ракетами и атаковать «Шахедами», травмировать местных жителей и рушить чей-то бизнес, там нет и не было никакого производства.

Таким образом, российские попытки «вычислить» местоположение завода по случайным снимкам представляют собой не более чем пропагандистскую кампанию, цель которой — посеять панические настроения внутри Украины и отвлечь внимание от реальных проблем в РФ, одновременно продемонстрировав свои «успехи».

